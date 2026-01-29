In risposta ai danni subiti dal sistema produttivo isolano a seguito del passaggio del ciclone Harry sulla Sardegna Confesercenti ha annunciato l'attivazione di un intervento straordinario per garantire continuità economica, tutela dell'occupazione e ripresa delle attività produttive nei territori colpiti.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Banco di Sardegna che istruisce ed eroga uno speciale prodotto di microcredito emergenziale, con un importo finanziabile fino a 100.000 euro per impresa, al lordo dell'Iva. Saranno ammesse richieste finalizzate a ottenere liquidità di esercizio e per investimenti materiali e immateriali e il ripristino e messa in sicurezza di immobili, impianti e attrezzature.

«Lo strumento è concepito come misura anticiclica di primo intervento - spiega l'organizzazione - rivolta in particolare a micro e piccole imprese, attività commerciali e artigianali, imprese dei servizi, comparto agricolo e agroalimentare, lavoratori autonomi e titolari di partita Iva. L'obiettivo è assicurare una risposta immediata ma strutturata, capace non solo di fronteggiare l'emergenza, ma anche di sostenere investimenti necessari alla ripartenza, riducendo l'impatto finanziario sulle imprese e favorendo il mantenimento dei livelli occupazionali».

(Unioneonline/l.f.)

