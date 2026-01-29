A seguito del maltempo che hanno colpito la Sardegna, Banco BPM interviene a supporto delle famiglie e delle imprese danneggiate con lo stanziamento di un plafond di 50 milioni di euro e l'attivazione di una moratoria sui finanziamenti.

Grazie al plafond sarà possibile richiedere, a condizioni favorevoli, finanziamenti destinati a fornire liquidità a famiglie e imprese impegnate ad affrontare le conseguenze dei danni subiti.

Con l'attivazione della moratoria sarà inoltre possibile richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui per le famiglie residenti o aventi proprietà danneggiate dal maltempo.

La richiesta di accesso alla moratoria dovrà essere presentata alla banca entro il 31 marzo prossimo.

Banco BPM ricorda che da tempo ha avviato un'iniziativa commerciale finalizzata a fornire liquidità e protezione ai clienti che si attivano per prevenire o mitigare i danni provocati da fenomeni climatici avversi, mettendo a loro disposizione un finanziamento chirografario e una polizza catastrofale a condizioni agevolate.

«Banco BPM esprime solidarietà a tutte le persone colpite dal maltempo - spiega Elena Pieracci, responsabile della direzione territoriale Novara Alessandria-Nordovest che comprende anche la Sardegna - L'attivazione di un plafond da 50 milioni di euro e della moratoria sui finanziamenti sono concreti strumenti per sostenere le famiglie e le imprese che devono fronteggiare questo delicato momento».

(Unioneonline/l.f.)

