Anche i professionisti artigiani della moda sarda potranno partecipare al “Premio Maestri d’Eccellenza 2026”, riconoscimento al valore artigiano del made in Italy creato e realizzato da Métiers d’Excellence LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. L’edizione di quest’anno sarà in partnership con Bvlgari attraverso Fondazione Bvlgari.

Il concorso, giunto alla quarta edizione, con iscrizioni aperte fino al prossimo 31 maggio, ha l’obiettivo promuovere la creatività e

l’alta qualità manifatturiera degli artigiani che operano nei settori

del lusso, per riconoscere il valore delle imprese e delle produzioni dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e arredo e complementi d’arredo e prodotti artistici.

«Attraverso questo riconoscimento rivolto agli artigiani che si

distinguono per capacità innovativa e genialità – dice Giacomo

Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – intendiamo richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza di preservare e trasmettere il patrimonio del saper fare artigianale italiano nel comparto del lusso. Vogliamo salvaguardare – aggiunge Meloni – competenze di altissimo livello e accompagnare la crescita di nuovi talenti, esaltando la creatività e l’eccellenza della manifattura artigiana su tutto il territorio nazionale».

Il concorso è destinato agli artigiani della moda e dell’arredamento, ed è articolato in tre categorie (con 10mila euro di premio finale per ciascuna): Maestro Artigiano d’Eccellenza, destinato a professionisti

ed imprese con un’esperienza di almeno 10 anni di creatività e

competenza tecnica applicate all’utilizzo di materie prime locali,

anche in ottica di tutela della filiera; Maestro Emergente Artigiano

d’Eccellenza, destinato a coloro che rappresentano un progetto

promettente dell’ambito dell’artigiano nato nei 10 anni precedenti

all’iscrizione al concorso; Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza, per i professionisti ed imprese che si sono contraddistinte per la

capacità di innovazione, preservando saperi e competenze storiche,

reinterpretandole in chiave moderna.

Per le iscrizioni è possibile consultare il sito di Sardegna Impresa.

(Unioneonline/l.f.)

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