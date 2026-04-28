Un’occasione per creare connessioni tra aziende e lavoratori, contribuendo allo sviluppo occupazionale del territorio e alla crescita del comparto nautico regionale.

Si terrà l’8 maggio il Recruiting Day organizzato da Aspal - in occasione della quinta Fiera Nautica di Sardegna, in programma dal 7 al 10 Maggio a Porto Rotondo - interamente dedicato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore nautico e marittimo. L’evento rappresenta un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un impiego in un comparto strategico per l’economia della Sardegna, offrendo la possibilità di entrare in contatto diretto con alcune delle principali aziende del settore.

Durante la giornata sono previsti colloqui conoscitivi e di selezione con imprese attive in diversi ambiti, tra cui la cantieristica navale, i servizi portuali, la vendita di imbarcazioni e accessori, oltre all’installazione e manutenzione di impianti. Le figure professionali ricercate sono varie e spaziano da profili tecnici e specializzati fino a ruoli commerciali e operativi, offrendo quindi opportunità sia a candidati con esperienza sia a chi desidera inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro.

Per partecipare al Recruiting Day è possibile candidarsi alle preselezioni attraverso il portale Sardegna Lavoro, inserendo la parola chiave “PORTO ROTONDO” nel campo dedicato al profilo professionale, oppure tramite la piattaforma LinkedIn. In alternativa, i candidati potranno presentarsi direttamente all’evento muniti di curriculum vitae in formato cartaceo, pronti a sostenere un colloquio conoscitivo.

Le posizioni aperte sono in costante aggiornamento e ulteriori opportunità potranno essere consultate anche nei giorni successivi alla manifestazione.

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