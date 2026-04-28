All'indomani della firma del protocollo d'intesa ‘Gallura all seasons’, che prevede l'istituzione di un fondo per finanziare iniziative che contribuiscano a destagionalizzare il turismo, la CGIL Gallura scrive ai sottoscrittori del patto. “Il protocollo recentemente sottoscritto rappresenta un passaggio importante per promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici e sostenere lo sviluppo economico del territorio però riteniamo fondamentale che questo percorso metta al centro anche la qualità e la stabilità del lavoro generato”, si legge nel documento inviato a Comune di Olbia, Geasar, Confcommercio Nord Sardegna e Camera di Commercio di Sassari che, ieri, hanno siglato l'accordo.

Dichiarandosi disponibile a contribuire al percorso intrapreso, la sigla sindacale chiede l’attivazione di un tavolo di confronto per integrare il protocollo con impegni sull'occupazione: piena applicazione dei contratti nazionali di settore e contrasto al lavoro irregolare, strumenti per favorire un'occupazione più stabile e meno frammentata, percorsi di formazione professionale, tutele su salute e sicurezza, rafforzamento dei servizi e dei trasporto e garanzie sulle condizioni abitative per i lavoratori.

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