Si è svolto nella sede sassarese di Villa Mimosa l'incontro tra le imprese associate alla Confindustria Centro Nord Sardegna e la Sfirs, la Società Finanziaria della Regione Sardegna. L’Associazione degli Industriali ha ospitato i vertici della Società, con il presidente Riccardo Barbieri, i consiglieri di amministrazione Simonetta Fadda e Alessandro Tronci e il direttore generale Massimo Concas.

La Sfirs ha recentemente inaugurato una nuova sede proprio a Sassari (in via Roma 113), di supporto alle aziende di tutto il nord Sardegna. Un passaggio importante, che segna un cambio di strategia della Società, che punta a una maggiore presenza sul territorio e che garantisce strumenti di finanza complementare, da affiancare a quelli tipici del sistema bancario, con l’obiettivo di migliorare la gestione del credito e le opportunità di investimento dei singoli operatori.

Il presidente della Sfirs, Riccardo Barbieri ha detto: «Questa è la prima grande occasione di presentazione diretta a voi imprese dei nostri strumenti finanziari, con i manager al completo. Da voi aspettiamo indicazioni precise sulle reali necessità di supporto».

Tanti gli strumenti finanziari attualmente a disposizione delle imprese e che verranno nel futuro prossimo ulteriormente implementati. È stato il direttore generale Massimo Concas a entrare nel dettaglio. Tra le direttrici di intervento spiccano i minibond, l’invoice trading (con taglio minimo della fattura da 10mila euro) e il fondo venture capital per startup e pmi nei settori emergenti. E poi tutte le altre attività di carattere bancario e finanziario: contratti di investimento per il settore manifatturiero e turistico, strumenti di garanzia e operazioni di risk sharing, promozione del fondo Fipi per la patrimonializzazione e supporto alla predisposizione dei business plan.

Il presidente della Confindustria Nord Sardegna, Achille Carlini, ha affermato in chiusura:«È una sfida anche per noi, affinché la Sfirs sia un ulteriore nostro interlocutore da un punto di vista finanziario per dare risposte concrete alle esigenze delle nostre aziende. Abbiamo iappreso con molto interesse che Sfirs probabilmente ha delle maglie più larghe, che, in un’ottica di assoluta complementarità rispetto al mondo bancario, possono aiutarci».

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