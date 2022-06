Benzina alle stelle, bollette con costi insostenibili, spese sempre in aumento. Anche in Sardegna quella contro l’inflazione è una lotta quotidiana che costringe migliaia di famiglie a varie rinunce. E per chi ha figli sono difficoltà ancora maggiori.

C’è chi per lavoro deve viaggiare e allora fa i conti con i prezzi della benzina, chi è l’unico a portare a casa uno stipendio, chi ha un mutuo da pagare: tante storie di cittadini ogni giorno alle prese con vari problemi che non vengono eliminati abbandonando il “superfluo” come le cene al ristorante o gli “extra”.

A incidere in particolare è proprio il costo della vita: “Ci stiamo togliendo non solo il pane ma anche l'acqua di bocca”, dice qualcuno.

Ora quella piccola e piacevole abitudine quotidiana che era diventata la colazione al bar sembra essere un lusso da riservare al fine settimana: i rincari toccano poi la lista della spesa, le materie prime, l’energia elettrica. Si “stringe la cinghia” dove si può, ma spesso questo non basta.

