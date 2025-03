Le imprese sarde interessate hanno tempo fino alle ore 10 del prossimo 30 aprile 2025 per presentare le domande per accedere al bando “Bando incentivi per insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni”. E sono online sul sito della Camera di Commercio di Sassari i primi provvedimenti di concessione e liquidazione della terza edizione dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle comunità di piccole dimensioni della Sardegna favorendo lo sviluppo imprenditoriale.

Per le imprese che hanno visto accolta la loro domanda nella fase di istruttoria il voucher sarà liquidato in tempi celeri. Online sono disponibili le tabelle di riepilogo delle sessioni di liquidazione finora effettuate, con i numeri REA o le partite IVA e gli importi corrispondenti.

Gli incentivi sono rivolti a imprenditori e liberi professionisti che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, hanno aperto un’attività o un’unità locale o trasferito la sede d’azienda in uno dei comuni sardi che abbia, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

Il contributo a fondo perduto, erogato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande (numero e data di protocollo), è quantificato in 15mila euro per l’apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione, o in 20mila euro nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività, o l’apertura di un’unità locale abbia determinato un incremento dell’occupazione, secondo le modalità espresse nel bando. In entrambi i casi, all’incentivo verrà applicata la ritenuta a titolo di acconto pari al 4 per cento del contributo.

Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma RESTART.

© Riproduzione riservata