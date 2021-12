Arriva un nuovo bando per l’affidamento del servizio di collegamento marittimo in convenzione tra Porto Torres e l’Asinara. È stato pubblicato dalla Regione che ha stanziato un importo pari a 11 milioni e 492mila euro per una durata del servizio di sei anni, somme incrementate nella nuova procedura dopo che la precedente gara era andata deserta. Un nulla di fatto in quanto nel luglio 2020 non si era presentato alcun operatore, neppure l’armatore Franco Del Giudice, attuale gestore del servizio di continuità marittima tra l’isola parco e Porto Torres attraverso il traghetto “Sara D”. Allora la procedura prevedeva una durata della convenzione di 6 anni a fronte di uno stanziamento di oltre 9 milioni di euro.

Nel frattempo il servizio era stato affidato in emergenza, tramite procedura negoziata, per 12 mesi (dal novembre 2020 al novembre 2021) alla stessa Delcomar per un importo di circa 1,846 milioni di euro. La compagnia era stata coinvolta da una inchiesta giudiziaria per la presunta carenza di requisiti di sicurezza delle navi impiegate in altri collegamenti con isole minori della Sardegna, ovvero San Pietro e La Maddalena.

Il capitolato tecnico, come spiegato dall’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, prevede che l’aggiudicatario del servizio effettui il collegamento “con due coppie di corse al giorno per tre volte alla settimana, nelle giornate di martedì, venerdì e domenica” nel periodo di bassa stagione, da ottobre a fine aprile, con “due coppie di corse al giorno nella media stagione”, da maggio al 20 luglio e nel mese di settembre, e che lo svolga con tre coppie di corse al giorno tra la fine di luglio e ad agosto. Viene anche stabilito che la tratta dovrà essere coperta in un’ora e 15 minuti “in condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2”. L’imbarcazione, inoltre, dovrà poter accogliere almeno 200 passeggeri nel periodo maggio – settembre.

© Riproduzione riservata