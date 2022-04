Con un decreto firmato da Gabriella Murgia, assessore dell’Agricoltura, è stato istituito il Tavolo tecnico consultivo regionale per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della cannabis sativa e della canapa industriale.

"Questo nuovo organismo - spiega l'esponente della Giunta Solinas - contribuirà a mettere ordine a un comparto in crescita e con grandi potenzialità di sviluppo che aveva bisogno di regole certe. La produzione della canapa legale nei nostri territori, la sua trasformazione e la sua commercializzazione all'interno della più ampia filiera agroalimentare e agroindustriale avranno anche effetti benefici per un'azione di contrasto al dissesto idrogeologico e per la bonifica dei terreni, oltre che grazie all'impiego nella bioedilizia e nella bioenergia".

A presiedere il Tavolo sarà lo stesso assessore oppure un suo delegato. Ne fanno parte rappresentanti di Laore, Agris, Sardegna Ricerche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, un rappresentante del Tavolo tecnico nazionale MIPAAF e da uno del N.I.P.A.A.F - Nucleo Carabinieri Forestali Regione Sardegna, un rappresentante della Procura della Repubblica di Cagliari, un rappresentante dell'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente e uno dell'assessorato regionale della Sanità, un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale di categoria e uno per Associazione di settore. La partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico consultivo è a titolo gratuito.

