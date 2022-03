Via libera del Consiglio regionale della Sardegna all'unanimità per il testo unificato sul sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale.

Il provvedimento aiuterà a chiarire alcuni aspetti che stanno mettendo in difficoltà i coltivatori nei confronti delle ambiguità presenti nella legge nazionale, sulla quale è stata chiesta la convocazione urgente della commissione Attività produttive per individuare insieme all'assessore Murgia e ai parlamentari sardi eventuali modifiche come richiesto dai rappresentanti del settore.

"Si tratta di un tema che riguarda tutto il territorio nazionale - ha detto Massimo Zedda dei Progressisti - è probabile che altre Regioni abbiano adottato testi similari e suggerirei di inviare questa legge agli omologhi gruppi e presidenti dei Consigli regionali per suggerire un'azione comune di approvazione di testi simili al nostro, così da inviarlo poi al parlamento e dare una sveglia a chi sta mortificando un settore".

Una posizione condivisa anche da Daniele Cocco di Leu che sottolinea come "la coltivazione della cannabis in Sardegna è uno strumento formidabile che potrebbe dare risvolti importanti, ma deve essere accompagnato da un'azione unitaria con il parlamento nazionale".

