A gennaio si è fatto sempre più sentire il carovita, al top da 26 anni, ovvero da aprile 1996.

Secondo le stime preliminari dell’Istat, il mese scorso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dell'1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente).

I beni energetici regolamentati continuano a trainare la stangata, con una crescita su base annua mai registrata (+38,6%), ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici.

Intanto, cambia il paniere Istat per calcolare l'inflazione, con l'impatto della pandemia che si fa sentire sulle tendenze di acquisto degli italiani. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano quest’anno la sedia da pc, la friggitrice ad aria, il saturimetro, la psicoterapia individuale, il test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, il poke take away. lo streaming di musica. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, sono stati introdotti il gas naturale sul mercato libero e gli occhiali da lettura senza prescrizione. Escono invece compact disk e hoverboard.

Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, ha spiegato l'istituto nazionale di statistica, "riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l'impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d'acquisto e la struttura della spesa per consumi".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata