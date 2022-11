Il Vermentino di Gallura Spèra 2021 di Siddùra premiato come miglior vino per la storica guida Berebene curata dal Gambero Rosso.

Un riconoscimento attribuito alla storica cantina sarda per la capacità di unire alta qualità e prezzi accessibili, come sottolinea il direttore commerciale Raffaele Cani: “La nostra azienda cura particolarmente il profilo della qualità, riuscendo a ottenere allo stesso tempo dai propri vini un ottimo rapporto col prezzo. Da sempre – aggiunge Cani – la filosofia di Siddùra è quella di portare sulla tavola dei consumatori la migliore qualità possibile, a prescindere dal costo. Spèra, quindi, pur rientrando nella fascia dei vini venduti ad un prezzo inferiore ai 15 euro, rappresenta una eccellenza tra i vini bianchi italiani”.

Oltre la guida del Gambero Rosso negli anni il Vermentino Spèra della cantina di Luogosanto ha conquistato prestigiosi riconoscimenti: l’ambitissimo “Platinum” al Decanter con 97 punti su 100; l’autorevole recensione di Wine Spectator e l’indicazione nella lista dei Vermentini di riconosciuta qualità al Vinitaly nella guida edita dalla importante rassegna di Verona.

“È stato premiato il lavoro svolto prima in vigna e poi in cantina dai tecnici di Siddùra - sottolinea Mattia Piludu, direttore tecnico dell’azienda gallurese -. Spèra riflette in pieno tutta l’attenzione che si mette in ogni singolo dettaglio della produzione. Spèra è il nostro oro e siamo fieri che sia stato indicato tra i migliori vini italiani dal Gambero Rosso”.

