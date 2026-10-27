Dalla Sardegna a New York, passando per le principali vetrine internazionali della profumeria artistica. Acqua di Sardegna continua il suo percorso di crescita all'estero, portando le fragranze ispirate all'Isola nei mercati di Europa, America e Medio Oriente. La Maison algherese, fondata nel 2008, ha partecipato il 22 ottobre, per il secondo anno consecutivo, ad AURA – An Exhibition of Extraordinary Italian Scents, l'evento dedicato alla profumeria artistica italiana negli Stati Uniti, promosso da ICE Agenzia in collaborazione con Esxence.

La manifestazione, ospitata all'Aspire at One World Observatory, all'interno del One World Trade Center di Manhattan, ha riunito marchi italiani, buyer, distributori e operatori specializzati del mercato nordamericano. Un'importante occasione di promozione per l'azienda algherese, che in diciotto anni di attività ha costruito una propria identità nel settore della profumeria di nicchia, trasformando i profumi, i paesaggi e le suggestioni della Sardegna in creazioni olfattive.

«Quando portiamo le nostre fragranze all'estero, portiamo con noi un modo di raccontare la Sardegna. In questi 18 anni abbiamo lavorato per dimostrare che dall'Isola può nascere una proposta creativa capace di confrontarsi con le grandi realtà internazionali della profumeria artistica», spiega Mauro Aprea, amministratore delegato e direttore artistico di Acqua di Sardegna. «Non inseguiamo semplicemente le tendenze: cerchiamo di interpretare luoghi, memorie e suggestioni attraverso composizioni originali. Il crescente interesse dei mercati esteri dimostra che questa scelta può rappresentare un valore anche fuori dai nostri confini».

A confermare la crescita internazionale sono soprattutto i numeri. La quota di fatturato realizzata all'estero è triplicata in due anni, passando dal 4% del 2023 al 12% del 2025, con l'obiettivo di raggiungere il 15% entro la fine del 2026. Germania, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti rappresentano alcuni dei principali mercati di riferimento. «L'e-commerce sta assumendo un ruolo sempre più importante, mentre negli Stati Uniti registriamo segnali positivi soprattutto nel retail«, cioè al dettaglio, sottolinea Emanuela Porrini, direttrice commerciale e responsabile dello sviluppo della rete estera. Particolarmente interessante anche il legame tra turismo e vendite internazionali. «In Germania e Francia molti clienti conoscono Acqua di Sardegna durante una vacanza sull'Isola e continuano a sceglierla anche a casa. Il turismo diventa così un primo contatto che può trasformarsi in una relazione commerciale duratura».

La partecipazione a New York è soltanto una delle tappe di un calendario internazionale particolarmente intenso. A novembre la Maison sarà per la prima volta a Cosmoprof Asia, a Hong Kong, nell'area Explorers by Esxence dedicata alla profumeria artistica. Dal 21 al 23 gennaio 2027 sarà invece a Dubai per NOTES Dubai, manifestazione dedicata alla profumeria di nicchia, mentre dal 26 al 28 gennaio tornerà negli Stati Uniti per la terza partecipazione a Cosmoprof North America Miami Beach.









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