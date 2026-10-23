Sono scesi dal Forno 1 dell'Eurallumina i quattro operai che ieri mattina erano saliti a sessanta metri d'altezza per chiedere risposte concrete al Governo.

Dopo la riunione tecnica di questa mattina al Mimit tra Mef, Eurallumina, Comitato di Sicurezza Finanziaria, Regione, Provincia e Comune di Portoscuso, nel pomeriggio le istituzioni hanno informato i lavoratori e i sindacati del contenuto del vertice che è stato aggiornato alla prossima settimana, tra giovedì e venerdì.

In attesa del nuovo appuntamento, la protesta è stata sospesa e i quattro lavoratori sono scesi dal Forno 1.

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