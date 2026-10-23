Un’offerta turistica integrata, capace di mettere insieme ospitalità, servizi specializzati ed esperienze legate al territorio per intercettare nuovi flussi di visitatori anche fuori dalla stagione estiva. È la strategia sulla quale sta lavorando il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, protagonista della quinta edizione di MICE Destinazione Sardegna, l’iniziativa promossa dalla Regione e ospitata per la prima volta nell’aeroporto di Alghero. Un’importante occasione di confronto con operatori e buyer nazionali e internazionali del settore congressuale, dei viaggi incentive e degli eventi aziendali, durante la quale il Consorzio, rappresentato dalla presidente Bianca Bradi, ha valorizzato il lavoro di rete costruito con le imprese associate. L’obiettivo è promuovere Alghero come destinazione competitiva non soltanto per il turismo balneare, ma anche per l’organizzazione di congressi, meeting e appuntamenti aziendali.

Un segmento strategico per allungare la stagione turistica e generare nuove opportunità economiche. Il valore aggiunto del Consorzio sta proprio nella capacità di mettere a sistema le diverse realtà imprenditoriali del territorio, dalle strutture ricettive alle agenzie specializzate, dagli organizzatori congressuali ai servizi di trasporto, fino agli operatori che propongono esperienze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche. Ai buyer è stata presentata un’Alghero da vivere anche attraverso passeggiate tra gli ulivi, degustazioni, visite in cantina, laboratori dedicati alla lavorazione artigianale del corallo e attività nel Parco Naturale Regionale di Porto Conte, partner del Consorzio.

«La nostra forza è la capacità di fare rete e trasformare le tante risorse di Alghero in un’offerta coordinata e competitiva, - sottolinea Bianca Bradi - chi sceglie la destinazione per un evento aziendale deve poter trovare non soltanto ospitalità, ma anche professionalità specializzate nell’organizzazione di eventi, servizi di mobilità ed esperienze capaci di arricchire il soggiorno. È questa la direzione in cui vogliamo lavorare, creando nuove opportunità per le imprese anche al di fuori della stagione estiva».

La partecipazione a MICE Destinazione Sardegna rappresenta dunque un ulteriore tassello nell’attività di promozione e valorizzazione portata avanti dal Consorzio, con l’intento di trasformare le potenzialità della Riviera del Corallo in occasioni concrete di sviluppo per le aziende associate. I contatti avviati con gli operatori del settore saranno ora approfonditi per verificare possibili collaborazioni commerciali. Un percorso che punta a rafforzare il posizionamento di Alghero sul mercato degli eventi, facendo della collaborazione tra imprese uno strumento di crescita e destagionalizzazione.

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