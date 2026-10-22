Un incontro per offrire a cooperative e imprese strumenti concreti per affrontare le sfide organizzative e accompagnarle nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze. È l’obiettivo della giornata “Tutela, certificazione e innovazione. Strumenti strategici per la gestione dell’impresa”, organizzata da Confcooperative Nord Sardegna in programma venerdì 23 ottobre, dalle ore 9 alle 16.30, presso la Camera di Commercio del Nord Sardegna, in via Roma n. 74 a Sassari, con il patrocinio dell’ente camerale.

L’iniziativa si rivolge a imprese, cooperative e in generale alle realtà del terzo settore, con la proposta di un format innovativo che supera la struttura del tradizionale convegno. Accanto alla presentazione di strumenti e servizi, la giornata prevede infatti una fase dedicata al confronto diretto tra i partecipanti e i partner coinvolti, per approfondire bisogni specifici e individuare possibili risposte operative.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione delle soluzioni proposte dai partner dell’evento: CSQA, Assimoco, Hedya e Factorial, realtà che operano rispettivamente nei settori della certificazione, della tutela assicurativa, dell'innovazione digitale per i servizi sociosanitari e della gestione delle risorse umane.

I temi affrontati riguarderanno la protezione delle imprese e dei loro amministratori, le certificazioni di qualità e sostenibilità, la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria domiciliare e l’efficientamento dell’organizzazione del lavoro con l’AI. Ambiti diversi, accomunati dalla necessità di aiutare le cooperative a gestire con maggiore efficacia gli adempimenti e le trasformazioni che interessano il mondo imprenditoriale.

La caratteristica distintiva dell’iniziativa sarà la seconda parte della giornata, che si svolgerà al termine di un pranzo di networking. Attraverso un QR code collegato a una piattaforma dedicata, i partecipanti potranno selezionare i partner di proprio interesse e prenotare incontri individuali di supporto specializzato in merito all’utilizzo degli strumenti strategici della durata di 15-20 minuti. Nel pomeriggio, negli spazi dell’Innovation Lab, ogni cooperativa avrà così la possibilità di sottoporre domande, illustrare esigenze concrete e approfondire le soluzioni più pertinenti alla propria attività.

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