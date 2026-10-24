Ets, il grido di imprese e autotrasportatori sardi: «L’eurotassa ci sta distruggendo»Il sistema nato per contenere le emissioni di Co2 ha fatto impennare le tariffe marittime: «Anche 600 euro di rincari a biglietto»
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La “multa” sulle emissioni di Co2, imposta dalla Ue, si applica alle compagnie di navigazione, ma pagano tutti, consumatori compresi.
La rabbia degli autotrasportatori: il passaggio in nave arriva a costare sino a 600 euro in più, costi che si scaricano su tutti i settori. Come l’agricoltura, che paga due volte: per importare le materie prime e per vendere i prodotti. Il sistema delle imprese chiama in causa la politica, tutta, incapace di trovare una soluzione.
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