Un territorio, quello di Maracalagonis, Quartucciu e Quartu, particolarmente vocato all'uva da tavola. La superficie coltivata si avvicina ai 200 ettari con produzioni di gran qualità. Tra le varietà, il Cardinal, Vittoria, Paglieri, Italia, Centenia. Nel "Distretto rurale Sant'Isidoro", intitolato a Mario Fadda, c'è la possibilità di fare ancora di più. Per questo, c'è voglia di confrontarsi e di fare sistema. Da due giorni, il presidente e il consigliere del Distretto, Carlo Secci ed Efisio Perra, assieme a tre produttori di Maracalagonis, Giuseppe Corona, Marco Farci e Francesco Pinna, sono presenti alla Fiera del Levante di Bari (chiuderà domani), dove hanno già avuto diversi incontri con gli operatori del comparto dell’uva da tavola della penisola, per creare occasioni di confronto, di impresa, avendo anche cura della sostenibilità ambientale e con una attenzione particolare all’innovazione tecnologica e ai sistemi di allevamento della pianta.

Il “Distretto Sant’Isidoro” costituito dai tre Comuni di Quartucciu, Maracalagonis e Quartu e dalla Coldiretti, ha voluto per questo essere per questo presente alla Fiera del “Luv” di Bari.

Una presenza importare dei produttori, arrivati in Puglia per uno degli appuntamenti più importanti in Italia per l'intera filiera dell'uva da tavola. «Tre giorni per confrontarsi-hanno detto i rappresentanti del Distretto campidanese - per conoscere, scoprire innovazione e sostenibilità, incontrare operatori, creare relazioni e portare a casa nuove idee. Con l’obiettivo di fare sistema, produrre e vendere meglio».

Voglia di confrontarsi, scambiare progetti e idee non solo sulla produzione ma anche sul mercato con la speranza anche di avvicinare anche i giovani. Curiosità anche per le diverse varietà, cosidette "Apiene", con acino senza seme sempre più richieste dal mercato.

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