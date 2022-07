Ecco la mappa dell’assalto terrestre alle vette e alle pianure della Sardegna. Pale eoliche ciclopiche nelle vette dell’Isola, da Bitti a Onanì, dai graniti di Luras a Buddusò, passando per il Campidano sino al Sulcis. Distese infinite di pannelli per migliaia di ettari nei terreni agricoli. Tutti progetti che il Governo ha tenuto sotto copertura. Molto più che un piano da mani sulla Sardegna. Tra gli insediamenti previsti a terra e quelli a mare nell’Isola si pensa di produrre energia per 15 milioni di utenti. È evidente che niente resterà ai sardi, se non lo scempio ambientale e paesaggistico. I nuovi 47 progetti, per 2100 megawatt, all’esame della Commissione nazionale del Pnrr, sono la rappresentazione più evidente del tentativo di trasformare la Sardegna in una colonia energetica del Continente. Ne pubblichiamo in sintesi l’elenco. Ancora tanto, però, si nasconde dietro questa scalata energetica. Società e protagonisti del mondo degli affari, accaniti fondi finanziari e vecchie conoscenze delle lobby del vento.

SUD SARDEGNA

1) Eolico - Progetto "Nuraddei" - 9 aerogeneratori - 50,4 MW -Comuni di Samatzai e Guasila Serrenti, Segariu, Furtei, Sanluri, Nuraminis e Pimentel. – soc. Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

2) Eolico - Parco "Miali" - 39,6 MW - Comuni di Serrenti, Guasila, Segariu Pimentel, Furtei, Sanluri e Samatzai - Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

3) Eolico - "Parco Samassi-Serrenti" - 11 aereogeneratori - 66 MW - Comuni di Samassi, Serrenti Sanluri - Furtei - Sorgenia Renewables S.r.l.

4) Eolico - Progetto Trexenta - 7 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri e con potenza complessiva di 43,4MW, Comuni di Selegas, Guasila, Guamaggiore, Furtei e Sanluri - Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

5) Eolico - Progetto "Carbonia" - 7 aerogeneratori - 42 MW - Comuni di Carbonia e Gonnesa - Enel Green Power Italia S.r.l.

6) Rigassificatore a mare - Terminale di Portovesme ed opere connesse - SNAM RETE GAS S.p.A.

7) Fotovoltaico - 25,197MW – Comune di Villacidro - potenza massima di immissione in rete 20,0 MWp "PV VILLACIDRO 2" - Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

8) Fotovoltaico - Comune di Villacidro - 51 MW - Shardana Energetica s.r.l.

9) Fotovoltaico - Comuni di Villasor e Decimoputzu 48 MW - Energetica Campidano S.r.l.

10) Fotovoltaico - progetto "Cirfini", 13,79 MW Comuni di Portoscuso e Gonnesa - Ecosardinia 2 S.r.l.

11) Agrivoltaico – progetto "Serramanna 1" - 25,82 MW - Comuni di Serramanna e Samassi - Tintoretto S.r.l

12) Agrivoltaico - Progetto "Green and Blue Serra Tuili" - 15.190,00 kW in località "Guranu" nel Comune di Tuili - SF Ele S.r.l.

13) Agrovoltaico – Progetto "Villasor" - 41,84 MW – Comune di Villasor - società Tiziano S.r.l.

14) Fotovoltaico - progetto "Sardinia Agrivolt" - 99.792 MW Comune di Uta, località Su Coddu de sa Feurra - IPC AGRIVOLT S.R.L.

15) Fotovoltaico - progetto "Cacip_25" - 25,29 MW - Comune di Uta (CA), in località Macchiareddu - Delta Acquario S.r.l.

16) Eolico - "Parco di Villasor” - 10 aereogeneratori - 56 MW, Comuni di Villasor e di Decimoputzu - IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A

17) Fotovoltaico - di potenza nominale pari a 41,758 MW, sito nel Comune di Uta (CA) all'interno dell'Area Industriale Macchiareddu – PV ICHNOSOLAR S.R.L

18) Agrivoltaico - progetto "Pimpisu" - 38,79 MW con sistema di accumulo (BESS) integrato con potenza complessiva di 17 MW, da realizzarsi nel Comune di Serramanna - Agro Solar Energy S.r.l.

CENTRO SARDEGNA

19) Eolico – Progetto "Onanie" - 6 aerogeneratori - 33,6 MW – Comuni di Onanì, Bitti, Buddusò - Sardeolica S.r.l.(Saras)

20) Eolico - Progetto "Monte Argentu” - 60 MW - Comune di Nurri - Sardeolica S.r.l. (Saras)

21) Eolico - "Parco di Suni" - 10 aerogeneratori - 60 MW - Comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura – Macomer - Infrastrutture S.p.a.

22) Fotovoltaico - 27,07 MW - Comune di Santa Giusta in località "Cirras" - CCEN Santa Giusta S.r.l.

23) Agrovoltaico – due progetti "S'Arrideli" e "Narbonis" - 23,34 MWp e 15,08 MWp - Comuni di Uras in località Narbonis e s'Arrideli - San Nicolò D'Arcidano, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Guspini - CVA EOS S.r.l.

24) Agrifotovoltaico - progetto "Green and Blue Tanca Manna" - 56.904, 120 kW - località "Tanca Manna" - Comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Oristano - SF Maddalena s.r.l

25) Idroelettrico - Esterzili – Orroli – Nurri – Gergei – Mandas – Serri Escolca – progetto "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità - EDISON S.p.A.

NORD SARDEGNA

26) Termoelettrico - Centrale di Fiume Santo - installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone - Fiume Santo S.p.A.- Sospeso su richiesta del Proponente

27) Eolico - "Parco Eolico Petra Bianca" 84 MW - comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius - 14 aerogeneratori - VGE 04 S.r.l.

28) Eolico - Progetto Buddusò - 7 aereogeneratori - 42MW - comune di Buddusò - Infrastrutture S.p.a.

29) Eolico - "Parco Ittiri" - 9 aerogeneratori - 54 MW, Comuni di Ittiri e Putifigari - Infrastrutture S.p.a.

30) Agrivoltaico - Progetto "Porto Torres 1" - 59.276,55 kWp (40.000 kW in immissione) Comuni di Porto Torres e Sassari - HWF S.r.l.

31) Agrivoltaico – progetto "Porto Torres" - 40 MW - Comune di Porto Torres - località "Strada vicinale Rio d'Ottava" - Energia Pulita Italiana S.r.l.

32) Agrivoltaico - 29 MW Comune di Bessude, in località "Monte Cheia" - TEP RENEWABLES (Bessude PV) S.r.l.

33) Fotovoltaico - 17,5 MW Comune di Giave - SPV S.r.l.

34) Agrivoltaico – progetto “Stintino” - 25 MW, denominato "Stintino" - Comuni di Stintino e di Sassari, Località "Frazione Pozzo San Nicola" – Energia Pulita Italiana S.r.l.

35) Fotovoltaico - due aree distinte su Monte Siseri, area nord; Seddonai, area sud - 72,64 MWp, Comune di Putifigari - Ine Seddonai S.r.l.

36) Agrifotovoltaico - progetto "Ecovoltaico Nurra", 144,21 MW, Comune di Sassari, località "Giuanne Abbas" ed "Elighe longu" - Sigma Ariete S.r.l.

37) Agrifotovoltaico - 48,30 MW - Comune di Sassari - INE Cugulargiu S.r.l.

38) Agrivoltaico - 46,175 MWdc - Comune di Sassari - Verde 7 S.r.l.

39) Agrivoltaico - 60 MW, progetto "Campanedda", Comune di Sassari in località contrada Campanedda - Energia Pulita Italiana S.r.l.

40) Agrivoltaico - progetto "Sassari 2" - 25 MW - integrato con un sistema di accumulo da 10 MW - Comune di Sassari, in località Campanedda -.Energia Pulita Italiana S.r.l.

41) Agrivoltaico – progetto "FS Sassari" - 34,43 MW - Comune di Sassari località "Tanca la Campana" - Energia Pulita Italiana S.r.l.

42) Fotovoltaico – progetto "Sassari 01" - 73 MW, con impianto di accumulo energetico della potenza di 120 MW - Comuni di Sassari e Porto Torres - 115 ettari - biomonitoraggio tramite apicoltura - Whysol-E Sviluppo S.r.l.

43) Agrivoltaico – Progetto MACCIADOSA - 80,88 MWp - Comune di Sassari - Società Pacifico Cristallo S.r.l.

44) Fotovoltaico - progetto"Sassari 02" - 30 MW, con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW - Comuni di Sassari e Porto Torres su una superficie di ca. 43 ettari - biomonitoraggio tramite apicoltura - Whysol-E Sviluppo S.r.l.

45) Agrofotovoltaico – progetto "Green and Blue Serra Longa" - 61,6707 MW - località Serra Longa - Comune di Sassari - SF Maddalena s.r.l

46) Agrivoltaico – progetto "Sassari 3" - 28 MW Comuni di Sassari e Porto Torres - in località "Strada vicinale Santa Giusta" - Energia Pulita Italiana S.r.l.

47) Agrivoltaico – progetto "Codrongianos" - 32,0 MW - Comune di Codrongianos - società Whysol – E - Sviluppo S.r.l.

(2. continua)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata