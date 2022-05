Arriva a Cagliari domenica 15 maggio alle 10.20 da Roma e riparte sempre per Fiumicino alle 11.05 il primo volo Ita in Sardegna. Un debutto per la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia che per il primo collegamento sceglie il velivolo dedicato a un simbolo dell’Isola, il bomber del Cagliari dello scudetto Gigi Riva.

Una doppia novità importante per la Sardegna. Negli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia si rivede una compagnia italiana, e partono proprio il 15 maggio i 12 mesi di voli agevolati per i sardi, senza compensazioni economiche e dunque senza esborso per le casse della Regione.

Ita Airways aveva infatti manifestato l'interesse ad assumere gli oneri di servizio pubblico, per un anno, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un euro. Una sfida sui cieli sardi lanciata a Volotea che sino al 14 maggio si era aggiudicata il bando di 7 mesi per gestire i collegamenti in continuità tra i tre scali isolani e gli hub nazionali di Roma-Fiumicino e Milano-Linate.

La risposta della low cost spagnola non si è fatta attendere. Volotea ha subito rilanciato impegnandosi ad operare in continuità e senza compensazioni fino al 14 maggio 2023, ma solo sue due scali isolani, quello di Cagliari e quello di Olbia.

Le due compagnie si sono messe d’accordo su slot, frequenze e orari. Ma non sono mancate, e non sono finite, le polemiche sulle tariffe. Se per i residenti i costi dei biglietti sono calmierati, per i non residenti vige il libero mercato e i prezzi sono molto alti, soprattutto nelle settimane clou dell’estate.

(Unioneonline/L)

