I dazi di Trump? «Una scelta sbagliata che non favorisce né l’economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l'allarmismo che sto sentendo in queste ore. Non è la catastrofe che alcuni stanno raccontando».

Lo dichiara la premier Giorgia Meloni al Tg1: «Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, ma vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che insomma, alcuni stanno raccontando».

La premier fa sapere che il governo «sta facendo e deve fare uno studio sull’impatto reale settore per settore di questa scelta». Poi, annuncia, «la settimana prossima ci confronteremo con i rappresentanti delle categorie produttive per confrontare anche con le stime che hanno loro, e cercare le soluzioni migliori».

La risposta, sottolinea Meloni, va condivisa con i partner europei: «Io non sono convinta – prosegue – che la scelta migliore sia quella di rispondere a dazi con altri dazi, perché l'impatto potrebbe essere maggiore sulla nostra economia rispetto a quello che accade fuori dai nostri confini. E bisogna aprire una discussione franca, nel merito, con gli americani con l'obiettivo dal mio punto di vista di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata