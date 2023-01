“Aeroitalia informa di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l’evoluzione del bando relativo alla continuità territoriale della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma”. Così la nota diffusa oggi dalla compagnia.

Non c’è pace nei cieli della continuità territoriale aerea dopo l’aggiudicazione delle rotte, con la gara promossa dalla Regione, a Ita (nello scalo di Cagliari) e alla stessa Aeroitalia (nell’aeroporto di Olbia) e l'inattesa decisione di Volotea di gestire la tratta Olbia-Roma Fiumicino senza compensazioni.

“Aeroitalia – si legge nella nota - chiederà al Tribunale Amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta Olbia-Roma nell’attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea sul comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea”. Non solo. Il nuovo vettore, nella nota firmata dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri, annuncia di voler assicurare la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso: “Tale manifestata volontà – si legge nel comunicato - non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all’aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta”.

Intanto oggi i sindacati del trasporto aereo hanno ribadito la necessità che le compagnie debbano essere serie e affidabili nella gestione delle rotte da e per la Sardegna e sottolineato l’esigenza di individuare un nuovo modello di continuità territoriale.

