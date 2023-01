Continuità territoriale, nuovo colpo di scena: Volotea torna in campo, accettando di garantire senza compensazioni economiche la tratta Olbia-Roma.

Una mossa che consente alla low cost di superare AeroItalia, la compagnia che si era aggiudicata la gara d’appalto bandita dalla Regione con compensazioni (circa 900mila euro).

Ora si potrebbe riaprire la corsa per le altre rotte, comprese quelle di Cagliari.

Volotea, dopo il passo per la Olbia-Roma, «potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione», fa sapere la low cost.

