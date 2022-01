"Stiamo interloquendo con la Regione Sardegna e siamo in attesa del nuovo bando che sarà più completo”.

Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, interpellato sulla continuità territoriale durante l’audizione alla Commissione Trasporti della Camera.

“C'è un dialogo aperto tra Ita e la Regione per superare in modo strutturale questo continuo schema dei bandi di continuità territoriale, assicurando una soluzione più competitiva nel lungo termine", ha aggiunto

Parlando della questione dei collegamenti minori, ha poi affermato: "Alcuni territori non fanno parte del piano con cui è partita l'azienda. Stiamo valutando però la possibilità o direttamente o attraverso alleanze di poter offrire dei collegamenti anche a territori minori che sono per Ita funzionali ad aumentare la capacità di attrarre traffico sullo scalo di Fiumicino, facendo 'feederaggio': bisogna trovare il modo economicamente soddisfacente per poterlo fare. Nel gergo si chiamano 'rotte sottili'".

Per quanto riguarda invece Malpensa, l’ad si è detto "consapevole" dell'importanza dello scalo milanese e ha confermato per la stagione estiva il lancio della tratta Malpensa-NY Jfk, ma "le dimensioni di Ita sono legate alle dimensioni del mercato che ci spingono a concentrarci sull'hub di Fiumicino per non disperdere le energie".

