Vale 37 milioni di euro il servizio per i voli agevolati tra Roma e Milano e i tre scali sardi - con oneri di servizio pubblico - che sarà affidato per i prossimi sette mesi dalla Regione Sardegna con una procedura d'urgenza le cui domande dovranno arrivare entro mercoledì 29 settembre alle 13.

La Regione ha fatto sapere che le compagnie aeree che operano in ambito nazionale invitate a presentare le offerte per l'affidamento del servizio in convenzione dei collegamenti aerei nei tre aeroporti della Sardegna sono dodici.

Le offerte saranno valutate dal punto di vista tecnico ed economico rotta per rotta e le assegnazioni saranno specifiche per ciascuna di esse.

L'attuale continuità territoriale aerea, infatti, scadrà con l'avvio della stagione aeronautica winter che coincide anche con l'addio ai voli di Alitalia - attuale affidataria del servizio - e la nascita di Ita.

Dopo la proroga degli oneri di servizio pubblico da parte del ministero delle Infrastrutture e dello sviluppo sostenibile, ora la Regione deve predisporre i bandi per i collegamenti tra Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma e Milano: una gara per un servizio della durata di un biennio che vale 46 milioni di euro all'anno al lordo di base d'asta.

