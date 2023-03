Tour di Coldiretti nel Marghine, per illustrare ai soci dell'intero territorio la nuova politica comunitaria e le politiche sindacali. L'appuntamento è fissato per domani mattina (inizio ore 11), nel padiglione delle ex caserme Mura a Macomer.

Una giornata che rientra nell'ambito degli incontro che Coldiretti sta promuovendo in tutto il territorio, che va dal Sarcidano alla Baronia, al Marghine e alla Planargia. Ad animare l'incontro c'è il responsabile provinciale, Alessandro Serra, assieme a Mario Golosio, responsabile provinciale del centro di assistenza agricola, che avrà il compito di presentare la nuova politica comunitaria dal 2023 fino al 2027, che ha preso il via all'inizio dell'anno, con tantissime novità. Parteciperà anche Luigi Sau, responsabile di Coldiretti Sardegna, che parlerà delle opportunità del settore a favore delle aziende agricole.

Il presidente e il direttore di Coldiretti di Nuoro e Ogliastra, Leonardo Salis e Alessandro Serra, parleranno delle attività sindacali che sta portando avanti Coldiretti a tutti i livelli. «Il confronto diretto e costante con la nostra base sociale è il nostro punto di forza - dice Leonardo Salis - questi incontri hanno una duplice valenza: da una parte informare e presentare le novità, la nuova programmazione della politica agricola, oltre a quelle in campo creditizio. Dall'altra, invece, quella di confrontarsi sui temi di attualità e sulle politiche sindacali che stiamo mettendo in campo».

