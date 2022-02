Giovedì di proteste in tutta Italia – Sardegna compresa – contro il caro bollette "che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole, ora strozzate dalle speculazioni".

Nell’Isola il cuore della protesta sarà a Cagliari, ma anche in tutte le principali città della Penisola “decine di migliaia di allevatori ed agricoltori della Coldiretti con trattori e animali al seguito".

"Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto", spiega Coldiretti, annunciando l'allestimento del “tavolo della verità” per far conoscere ai consumatori i prezzi riconosciuti ad agricoltori ed allevatori per i principali prodotti che mettono nel carrello. Ma, annuncia ancora Coldiretti "non mancheranno anche azioni eclatanti a sostegno delle nostre proposte per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore".

Oltre che a Caglieri, iniziative di protesta sono previste a Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza, Firenze, Grosseto, Roma, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani.

