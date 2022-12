Turismo da numeri estivi per le città sarde che ospiteranno i grandi concerti di Capodanno.

Tutto esaurito o quasi nei giorni a ridosso del 31 ad Alghero, Olbia e Cagliari. Nella città catalana ci sono i concerti di Lazza e Max Pezzali, in Gallura va Emma Marrone, nel capoluogo Blanco.

Sono soprattutto i sardi a muoversi da Sud a Nord e viceversa. Ma si registrano anche diversi arrivi da oltre Tirreno, in molti vedono gli spettacoli di San Silvestro come occasione per una mini vacanza nell’Isola.

«Soprattutto turismo interno – precisa il presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura –, anche perché esiste un problema di collegamenti con un numero di voli che da fine ottobre è stato drasticamente ridotto».

«Il vero pienone – continua Mura, che smorza gli entusiasmi – è solo per la notte di Capodanno. E sono aperti soprattutto gli hotel delle città che ospitano grandi eventi, il 15% del totale complessivo. All’interno ci sono hotel di piccole dimensioni che aprono per una clientela consolidata negli anni, un fenomeno di nicchia. Per gli altri non è conveniente aprire per pochi giorni».

Importante il traffico all’aeroporto di Cagliari, dal 23 dicembre all’8 gennaio sono attesi oltre 150mila passeggeri, che supereranno quelli registrati lo scorso anno e si avvicineranno ai livelli del 2019.

Complessivamente, dall'1 gennaio al 15 dicembre 2022, i viaggiatori atterrati o decollati nel principale scalo sardo sono stati 4.252.390, 1.641.302 in più rispetto allo stesso periodo del 2021: l'aumento del traffico anno su anno è stato del 62,86%, valori che si avvicinano al record storico del 2019.

Tornando al periodo 23 dicembre – 8 gennaio, bene anche gli aeroporti del Nord Sardegna dove si stima un flusso di 90mila passeggeri circa: 50mila su Alghero, 41mila su Olbia. Confortanti anche i dati del mese di novembre dove, nei due scali, sono transitati circa 132mila passeggeri (+4% rispetto allo stesso periodo del 2019).

Nel dettaglio, ad Alghero sono transitati 73.307 passeggeri con un + 5% rispetto al 2019, i passeggeri dello scalo di Olbia sono stati 58.077, + 4% rispetto al novembre 2019.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata