Il capodanno di Cagliari sarà all’insegna di Blanco, vincitore insieme a Mahmood del 72esimo Festival di Sanremo e unico italiano ad aver rappresentato il Paese all'Eurovision song contest 2022.

Il sindaco Truzzu ha ufficializzato oggi la notizia che circolava da tempo. Il rapper si esibirà sul palco che sarà allestito di fronte a Palazzo Bacaredda a partire dalle 23 e terrà un concerto di 75 minuti.

«Blanco è un artista gradito a tutti, giovani ma anche e soprattutto adolescenti. La sua presenza sarà l’occasione non solo per trascorrere un Capodanno davvero speciale ma anche per promuovere l'immagine di Cagliari», ha detto Truzzu.

Sono attese ventimila persone e in Comune è già in moto la macchina organizzativa. Anche le forze dell’ordine saranno mobilitate. Sarà allestito un nutrito servizio di vigilanza per far sì che la festa della fine dell’anno trascorra in serenità e all’insegna del divertimento.

Soddisfatti ristoratori e albergatori, per cui si preannunciano giorni di super lavoro e buoni incassi. Allo studio la collocazione dei venditori ambulanti di cibo e bevande.

Il palco sarà allestito in modo da poter essere visibile dal pubblico che troverà posto nel Largo Carlo Felice, mentre via Roma sarà tenuta sgombra in modo che possa fungere da via di fuga in caso di emergenza.

© Riproduzione riservata