«La rete delle edicole costituisce il presidio territoriale del pluralismo dell’informazione e rappresenta un anello essenziale della filiera editoriale». Lo ha detto il presidente della Federazione italiana editori giornali, Andrea Riffeser Monti, incontrando il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. «La sua tutela e la sua modernizzazione», ha aggiunto Riffeser, «non rispondono soltanto a un’esigenza economica del settore, ma a un interesse generale del Paese». Con la Fieg, hanno partecipato all’incontro le organizzazioni sindacali degli edicolanti (Snag, Sinaghi, Fenagi, Uiltcus, Usiag, Fag).

Il Governo

Alberto Barachini ha assicurato che, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria, il Dipartimento è già al lavoro su un provvedimento di sostegno della filiera delle edicole e su altri interventi straordinari per il settore editoriale. Nel documento si evidenzia come «la rete di vendita della stampa rappresenti un’infrastruttura essenziale per garantire ai cittadini l’accesso a un’informazione libera e pluralista». Tra le principali proposte figurano la digitalizzazione dei punti vendita e dei processi distributivi, il sostegno agli investimenti tecnologici, lo sviluppo di nuovi servizi di prossimità, il riconoscimento della distribuzione della stampa come servizio di interesse generale e l’istituzione di un tavolo permanente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata