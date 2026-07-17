Boom immobiliare in Costa Verde, in Sardegna. In particolare, per Arbus, Torre dei Corsari e Marina di Arbus il mercato delle seconde case è sostenuto soprattutto da compratori provenienti dal nord Italia e da stranieri, in particolare tedeschi, francesi e svizzeri, che prediligono abitazioni indipendenti e le tipiche case campidanesi da ristrutturare.

I prezzi medi oscillano tra i 1.500 e i 2.300 euro al metro quadro, a seconda della posizione e della vista mare, secondo gli ultimi dati di uno studio di Confcommercio Sud Sardegna.

«Il Medio Campidano sta vivendo una fase molto interessante sotto il profilo immobiliare, con segnali positivi sia nei centri urbani sia nelle località costiere della Costa Verde», sottolinea Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna e vicepresidente della Fimaa a livello nazionale.

«Da una parte vediamo famiglie e giovani coppie tornare a investire sulla prima casa, dall'altra cresce l'interesse di acquirenti provenienti dal nord Italia e dall'estero, attratti dalla qualità della vita, dalla natura incontaminata e dalle potenzialità turistiche del territorio».

«La criticità più forte resta però quella degli affitti», evidenzia Mainas. «L'offerta è insufficiente rispetto alla domanda e questo sta determinando un incremento importante dei canoni», anche del 30%.

Nei principali centri del Medio Campidano, gli acquirenti cercano soprattutto abitazioni indipendenti, spesso con cortile o giardino. Il nuovo mantiene quotazioni stabili o in lieve crescita, con prezzi medi compresi tra i 1.400 e i 1.500 euro al metro quadro, mentre l'usato da ristrutturare si attesta tra i 700 e i 900 euro al metro quadro.

(Unioneonline)

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