Turismo in Sardegna, numeri record. Nel 2025 nell’Isola ci sono stati oltre 5 milioni di arrivi, che hanno generato, con una permanenza media di 4,24 giorni, circa 22 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Un incremento del 15,9% rispetto all’anno precedente, e del 34,2% sul 2023.

Aumentano gli stranieri, si allunga la stagionalità, si registra una crescita esplosiva delle locazioni brevi, Ogliastra e Sulcis sono i territori che crescono di più.

I dati sono stati presentati oggi dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che parla di «numeri esaltanti, nessuna regione italiana ha fatto registrare queste performance». 

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