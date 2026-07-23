Turismo record in Sardegna: nel 2025 incremento del 16%Diffusi i numeri dello scorso anno: oltre 5 milioni di arrivi, che hanno generato circa 22 milioni di presenze nelle strutture ricettive
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Turismo in Sardegna, numeri record. Nel 2025 nell’Isola ci sono stati oltre 5 milioni di arrivi, che hanno generato, con una permanenza media di 4,24 giorni, circa 22 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Un incremento del 15,9% rispetto all’anno precedente, e del 34,2% sul 2023.
Aumentano gli stranieri, si allunga la stagionalità, si registra una crescita esplosiva delle locazioni brevi, Ogliastra e Sulcis sono i territori che crescono di più.
I dati sono stati presentati oggi dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che parla di «numeri esaltanti, nessuna regione italiana ha fatto registrare queste performance».
Il video: