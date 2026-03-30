Commercio
30 marzo 2026 alle 13:06
Cagliari, mercoledì open day nella nuova sede di Comoli FerrariIn Italia sono 103 i punti vendita per una proposta impiantistica elettrica e idrotermosanitaria integrata
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Mercoledì dalle 9, nella rinnovata sede di Comoli Ferrari di Cagliari-Elmas, in via Michele Giua, hub logistico «per una proposta impiantistica elettrica e idrotermosanitaria integrata». L’open day servirà «per scoprire», si legge in una nota, «i servizi di marketing, l’offerta formativa e per partecipare al tour guidato del magazzino e vivere momenti di networking». Il gruppo novarese ha 113 punti vendita in Italia.
(Unioneonline)
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