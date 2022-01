Il Gruppo Bper (Bper Banca e Banco di Sardegna) e Confindustria Alberghi hanno siglato un accordo commerciale per promuovere la crescita e la competitività delle aziende turistiche alberghiere.

Grazie all’intesa, le imprese aderenti all’associazione di categoria potranno contare sulla consulenza dei professionisti dell’istituto bancario e saranno guidate, in base alle proprie necessità, al piano di investimento programmato, dopo aver individuato le soluzioni finanziarie più opportune.

Bper metterà a disposizione prodotti e servizi, sfruttando gli strumenti agevolativi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche quelli relativi a differenti fondi strutturali e d'investimento.

Il Gruppo rende disponibili risorse per un importo di 500 milioni di euro, co-finanziando iniziative specifiche.

L'accordo prevede, inoltre, maggiore assistenza nei confronti del turismo "sostenibile", a supporto di aziende e progetti che presentano fattori Esg (Environmental, Social and Governance).

"Con questo importante accordo offriamo alle imprese del settore turistico alberghiero un supporto a 360 gradi; è infatti necessario più che mai in questo periodo essere attenti alle scelte di investimento, tenendo conto delle ultime opportunità legislative, perché possono determinare il successo della ripresa di molte aziende e dell'intero settore. Un'attenzione particolare è dedicata alle iniziative 'sostenibili', che rappresentano un segmento sul quale puntiamo molto", ha affermato Stefano Rossetti, vice direttore generale vicario di Bper Banca.

"L'accordo si inserisce nel quadro delle attività che Confindustria Alberghi pone a sostegno delle imprese in questo momento così difficile per il settore. Un prodotto finanziario che tiene conto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è in linea con quelle attività necessarie anche a riqualificare l'offerta alberghiera declinando il tema della sostenibilità sia in chiave economica che sociale", ha spiegato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata