Continua a salire il prezzo della benzina in Sardegna. Ieri ha toccato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, oggi l’ha sforata arrivando a 2,006 secondo la rilevazione quotidiana diffusa del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Se in autostrada il prezzo in modalità self è salito a 2,051 euro, quello del gasolio è a 1,987.

Fuori dalle autostrade Bolzano si conferma come la zona più cara, con la benzina a 2,015 euro al litro e il diesel a 1,947.

Seguono Liguria con 2,013, Basilicata 2,009, Sardegna e Calabria 2,006, Valle d’Aosta 2,005.

«Listini fuori controllo, aumentano di giorno in giorno – sottolinea il vicepresidente di Assoutenti Gabriele Melluso -. Alla forte salita delle quotazioni petrolifere si associa una carenza di scorte che potrebbe creare ulteriori distorsioni del mercato. Per questo ribadiamo a gran voce la necessità di un intervento immediato del Governo, che non può più tergiversare e deve operare sulla tassazione, riducendo da subito le accise che gravano su benzina e gasolio sfruttando l’extragettito Iva sui carburanti».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata