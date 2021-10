Sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il nuovo decreto Recovery, che prevede "ulteriori semplificazioni" per dare un’accelerata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il testo provvisorio contiene, tra i vari provvedimenti, sconti a chi investe in formazione digitale, stanziando risorse nel nuovo “Fondo per la Repubblica digitale”, mobilità più semplice per i professori universitari, anche dall'estero, e borse di studio per gli studenti. Ma alcune delle 42 norme sono ancora in bilico, in particolare quelle che riguardano le assunzioni.

Raccolte le indicazioni da parte di tutti i ministeri sulla semplificazione degli iter dei singoli progetti e del Piano, il governo Draghi passa ora al varo del decreto legge, che rende concreti alcuni investimenti previsti dal Pnrr, tra cui quelli per il sostegno del turismo, tra i settori più in sofferenza a causa della crisi Covid.

Nel pacchetto sono compresi l’ecobonus all'80%, un contributo a fondo perduto fino a 100mila euro per la ristrutturazione degli alberghi (dall'efficienza energetica all'eliminazione delle barriere architettoniche, alle piscine termali) e un aiuto diretto del 35% per i lavori tra i 500mila euro e i 10 milioni.

Sono previsti anche la creazione di una "Sezione Speciale Turismo" del Fondo di garanzia per le Pmi e un credito d'imposta del 50% per agenzie e tour operator che sviluppino il 4.0.

Nel decreto si parla anche di investimenti ferroviari e in particolare del taglio dei tempi per le autorizzazioni ambientali strategiche (Vas). Spunta poi il nuovo “Fondo ripresa resilienza Italia”.

Per agevolare la rigenerazione urbana vengono stanziati 2,5 miliardi di euro per contrastare il degrado delle città.

Arriva anche l'attuazione di alcune riforme del pacchetto scuola-università, come le borse di studio per gli studenti e l’incremento degli alloggi messi a disposizione a chi si trasferisce per frequentare l'università.

Nella bozza infine compaiono norme sulla gestione commissariale di Bagnoli e per Taranto, ma anche per il potenziamento del commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive.

(Unioneonline/F)

