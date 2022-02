"Anche se ci sono tutte le rassicurazioni da parte dell'assessore Todde, di fatto la situazione attuale non consente la programmazione per la stagione turistica 2022 e quindi per noi il risultato è sempre zero. Cambierà nel momento in cui ci saranno biglietti prenotabili, ma fino ad allora ogni giorno che passa, qualche turista sta scegliendo un'altra destinazione che non è la Sardegna".

Nessuno sconto da parte del presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, sulla situazione del bando ponte per il collegamenti aerei in continuità territoriale tra i tre scali sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. "È un metodo inaccettabile soprattutto per i tempi perché le compagnie aeree possono presentare le proprie istanze il 14 maggio facendo slittare oltre il 15 maggio l'avvio del servizio onerato a causa dei tempi tecnici di assegnazione", sostiene dopo avere visionato le faq della Regione, relativamente alla scadenza di presentazione della manifestazione di interesse da parte dei vettori che volessero operare senza compensazione economica sulle sei rotte tra Alghero, Cagliari e Olbia e Roma e Milano.

"In linea teorica, il termine massimo per la presentazione dell'accettazione transitoria sarebbe il 14 maggio 2022 ma, chiaramente, tale accettazione deve pervenire in tempo utile per l'espletamento delle verifiche dei requisiti del vettore accettante, per l'approvazione degli operativi e per la messa in vendita dei biglietti da parte del vettore, affinché i servizi possano essere onerati sin dal 15 maggio, senza soluzione di continuità", si legge nel documento dell'assessorato.

"Sono ormai 12 anni che abbiamo rinnovi continui e quindi non è una novità, ma avremmo voluto avere più certezze per l'estate - prosegue il presidente degli albergatori sardi - gli imprenditori hanno speso milioni di euro per adeguarsi alle norme anti Covid e convincere la gente a venire in Sardegna mentre tutto questo diventa una barriera all'accessibilità all'Isola".

"Questo non vuol dire che non verrà nessuno – conclude Manca – ma è sicuro che stiamo perdendo turisti: gli stranieri prenotano nei primi 3 mesi dell'anno, qualcuno follemente innamorato dell'Isola trova la soluzione per arrivare da noi, ma uno che sta valutando se venire in Sardegna o andare in Grecia non lo avremo perché viene a mancare un'infrastruttura di collegamento".

