Alla Camera di Commercio di Sassari formazione sull'Intelligenza ArtificialeIl percorso prevede quattro seminari rivolti ad aziende e professionisti
“Intelligenza Artificiale nel commercio, artigianato e turismo”: è il titolo del percorso di approfondimento sull’Intelligenza Artificiale (IA) applicata proposto dalla Camera di Commercio di Sassari, per accompagnare aziende e professionisti del territorio in una concreta esperienza di crescita e trasformazione digitale.
Il percorso rientra nel progetto I-Lab – Centro di Competenza Digitale e dell’Accademia Digitale realizzato in collaborazione con H-FARM Business School, polo formativo di eccellenza nel campo dell’innovazione.
Strutturato in quattro seminari tematici gratuiti, il percorso dopo l'evento su "IA, commercio, vendite e CRM" propone il 22 ottobre un secondo appuntamento dal tema Intelligenza Artificiale: Turismo ed Enologia (Online).
Agli iscritti che frequenteranno almeno tre dei quattro incontri sarà rilasciato un Open Badge, un attestato digitale che certifica l'acquisizione di competenze specifiche e di una visione contemporanea dell’impresa. Inoltre, i partecipanti potranno usufruire di fino a 3 ore di affiancamento personalizzato con i docenti.
Gli incontri in presenza si tengono presso la Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 74. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite il form dedicato, data la limitazione dei posti.