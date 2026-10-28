manovra
28 ottobre 2026 alle 16:22
Un fondo previdenziale per i nuovi nati: 100 euro l’anno fino a 18 anniLa misura allo studio del Governo, su proposta del ministro dell’Economia Giorgetti
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Arriverà in manovra un fondo nuovi nati, strutturato come fondo previdenziale, che prevede a partire dal 2027 il versamento da parte dello Stato di 100 euro all'anno per ogni neonato, fino al compimento del diciottesimo anno. Lo si apprende da fonti di governo.
La misura parte da una proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, molto soddisfatto per la condivisione della misura da parte di tutti gli alleati.
(Unioneonline)
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