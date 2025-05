Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per sostenere le aziende sarde.

L’intesa – annunciata lo scorso gennaio dal presidente degli industriali, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo – è stata siglata a Sassari, nella sede di Confindustria Centro Nord Sardegna.

Il programma nazionale congiunto mette a disposizione, fino al 2028, 200 miliardi di euro, di cui 40 per il Mezzogiorno: alle imprese dell’Isola, in particolare, sono destinati 3 miliardi di euro per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.

«Il rinnovato accordo con Confindustria ci permette di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo dell'isola. La Sardegna mostra un buon dinamismo in alcuni indicatori economici, come export, investimenti, e occupati, e per un'ulteriore crescita può far leva sul potenziamento delle filiere peculiari, dall'economia del mare, al turismo, alla manifattura, all'agricoltura», ha detto il direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, Stefano Cappellari. «Abbiamo sviluppato un programma di soluzioni per accompagnare gli investimenti sostenibili delle imprese di ogni dimensione e aumentarne la competitività, sfruttando la leva strategica della Zes unica».

