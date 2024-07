«Occorre valorizzare il patrimonio minerario, per la Sardegna il futuro non può essere l'eolico selvaggio». L'appello del presidente Tommaso Giulini che a Silius ha festeggiato i 55 anni della sua Fluorsid. Per l’azienda un ritorno alle origini per recuperare memorie e ricomporre il mosaico dei ricordi. Un viaggio nel luogo in cui la Fluorsid è nata e si è sviluppata.

Giulini, gli amministratori e i dipendenti hanno raggiunto la miniera del Gerrei, dove nel 1969 ha avuto inizio l’attività industriale sotto l’egida del Conte Carlo Enrico Giulini, fondatore e padre dell'attuale numero uno dell'azienda leader mondiale nel settore dei fluoroderivati. A fare gli onori di casa l'amministrazione comunale, con il sindaco Antonio Forci, la Pro Loco, l'associazione dei minatori e altre realtà del territorio, che hanno accolto Giulini e tutti i lavoratori per poi offrire agli ospiti un tour nel paese, tra storia, tradizioni e punti di forza dell’agroalimentare.

Tutto è cominciato nella miniera di Silius consacrata all’estrazione della fluorite, che presto potrebbe avere una nuova vita.

Nel video il presidente della Fluorsid Tommaso Giulini sottolinea il valore della civiltà mineraria.

