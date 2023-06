“Aaahhhyaaaak!”: preceduto dal suo noto urlo di guerra, sta per arrivare in città un atletico eroe che indossa una maglia rossa con all'interno un cerchio giallo dove è raffigurato l'Uccello del Tuono.

È più a suo agio nella foresta di Darkwood, per questo starà a Sassari due giorni, il 16 e 17 giugno, ma il 18 arriverà nelle terme di Casteldoria, a Viddalba.

Torna per la sesta edizione il “Rendez-vous degli amici di Zagor”, evento di tre giorni dedicato al celebre eroe a fumetti creato da Sergio Bonelli (con lo pseudonimo di Guido Nolitta) nel 1961 e che taglierà a fine anno il traguardo dei 700 numeri.

Gli ospiti

Presenti Moreno Burattini, autore di Zagor dal 1991 e curatore editoriale della collana; Alessandro Piccinelli, succeduto a Galieno Ferri per la realizzazione delle copertine; Walter Venturi, disegnatore di diversi personaggi della Bonelli; il sassarese Antonio Lucchi, che per la Bonelli ha pure realizzato una graphic novel su Leonardo da Vinci; Pasquale Del Vecchio, disegnatore per Nick Raider e Tex; Marcello Mangiantini, che oltre per Zagor disegna anche per Dragonero; Marco Ghion, che collabora col grandissimo Bruno Bozzetto; Bruno Enna, altro sassarese noto nel mondo del fumetto che si divide fra Dylan Dog e i personaggi di Walt Disney.

Il programma

Venerdì 16 giugno alle 19 incontro con gli autori al Quod Design di Sassari. Sabato nel Liceo artistico “Figari” di Sassari, a partire dalle 10.30, presentazione degli artisti, assegnazione del premio “Nuvole parlanti sull'isola che c'è” e del concorso “Sardegna-terra d'avventura” riservato agli studenti dei licei, dalle 16 presentazione delle opere degli artisti presenti.

Domenica incontro nel bosco delle terme di Casteldoria con visita nella capanna di Zagor, discesa in canoa sul fiume Coghinas, pranzo dei trappers e firmacopie.

© Riproduzione riservata