Un premio internazionale per “l’impegno e la professionalità nel garantire ai propri ospiti un’esperienza turistica esclusiva”. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Patrick Recasens, general manager del Pullman Timi Ama, nel corso degli Oscar del Turismo che si sono tenuti lo scorso primo ottobre a Maiorca (Spagna).

Nel 2022 la giuria ha riconosciuto il Pullman Timi Ama di Villasimius come luogo ideale per rigenerarsi e prendersi cura di sé, assegnando alla struttura due premi: Europe's Leading Hotel & Spa 2022 per il settimo anno consecutivo e Europe's Leading Family & Wellness Resort 2022 per il quinto anno consecutivo.

I World Travel Awards, detti anche gli Oscar del Turismo, premiano e celebrano le eccellenze dell’industria dei viaggi e del turismo che si sono distinte nel corso dell’anno.

© Riproduzione riservata