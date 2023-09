Il fagotto protagonista della serata di mercoledì alle 19 nella Sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. Il sestetto dell’Hexagon Ensemble è formato da Claudio Lambroni (fagotto), Francesco Fadda e Roberta Dore (violini), Gioele Lumbau (viola), Paolo Tedde (violoncello) e Carlo Berretta (contrabbasso).

In programma il Concerto per fagotto e archi in sol minore RV495 di Antonio Vivaldi, il Quartetto per flauto e archi in re maggiore K285 (trascrizione per fagotto e archi) di Wolfgang Amadeus Mozart, il Quartetto per fagotto e archi in sol minore op. 73 n°3 di François Devienne, il Divertimento per fagotto e quartetto d’archi di Jean Francaix e il Divertimento su temi della “Lucia di Lammermoor” per fagotto e archi di Antonio Torriani.

Venerdì 29 settembre, sempre alle 19 in Sala Sassu, spazio alla musica antica in un concerto in collaborazione con il Festival “Note senza tempo”. Andrea Vassalle (violino barocco) e Alessandra Artifoni (clavicembalo e organo), proporranno pagine del barocco italiano, con brani di Frescobaldi, Castello, Pasquini, Corelli, Poglietti, Veracini.

