Il Cav Spazio Donna del Plus Distretto sanitario di Ozieri, promuove da anni una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, distribuiti principalmente a novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e a Marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il calendario dell'ottava edizione prevede un mese ricco di eventi. Il primo appuntamento è in programma il 23 novembre presso il Cineteatro Rex, nel Comune di Bono, alle ore 17.30, con “ Aspettando Viola”, un evento-dibattito di divulgazione sul tema della violenza di genere che combinerà momenti di riflessione e approfondimento e momenti di performances artistiche, attraverso la danza e il teatro.

Il 25 novembre l’equipe del Cav interverrà nel convegno “Se questo è amore”, organizzato dagli assessorati alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Tempio Pausania, previsto presso il Teatro del Carmine, a partire dalle ore 9.30. Il 25 alle ore 18, presso il teatro civico Oriana Fallaci di Ozieri, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ci sarà l’ottava edizione del Concorso musicale regionale Viola e sarà trasmesso, come da tradizione, in diretta su Videolina. Questo importante progetto di sensibilizzazione, oramai consolidato e conosciuto, come esplicitato precedentemente, sarà ricchissimo di novità. Accanto all’esibizione musicale dei concorrenti, ci saranno importanti momenti di dibattito sul fenomeno, e tanti ospiti che attraverso linguaggi artistici differenti potranno unirsi al Cav, nel contrasto alla violenza, alle discriminazioni e agli stereotipi di genere. La speranza è che Viola possa essere, concretamente, cornice di un cambiamento culturale, i cui significati, è sempre più indispensabile esprimere e condividere pubblicamente.

