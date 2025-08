È iniziata oggi a Nule, in piazza del Popolo, l’edizione numero 22 di “Ballos de Austu”, evento internazionale che si svolge ogni agosto per celebrare la danza tradizionale sarda, un elemento fondamentale della cultura e dell'identità locale.

Durante l'evento le strade e le piazze di Nule si animano con danze popolari, accompagnate dalla musica degli strumenti tipici sardi come le “launeddas” e l'organetto diatonico. I partecipanti, vestiti con i costumi tradizionali, eseguono i balli antichi, come “su ballu tundu” e “su passu torrau”, tramandati di generazione in generazione. L'evento è un'occasione per scoprire il territorio e ammirare, nelle esposizioni dedicate, le trame e i colori dei tappeti, prodotti di assoluta eccellenza dell'artigianato artistico isolano.

In via San Paolo, sino al 4 agosto, si potrà visitare - dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 - la mostra “Contami”, dedicata al tappeto e all’abito tradizionali,

L’iniziativa è dell’associazione culturale “Su Furione”, in collaborazione con il Comune di Nule.

