Un presepe con statue in cemento armato è stato realizzato a Villamar. In dieci giorni un gruppo di amici del vicinato “Franzopa”, durante il tempo libero, ha realizzato sei sculture in cemento sotto la direzione degli scultori locali Ivan e Tore Angioni (originari di Settimo San Pietro). Hanno collaborato gli artisti Marco Carracoi, Roberto Matzeu, Adriano Podda, Bruno Vacca e Michelangelo Sanna. Tanti i curiosi che hanno visitato il presepe.

«Sono ora sei le statue - dice Tore Angioni -. Cercheremo di aggiungerne altre. Quelle appena realizzate sono alte un metro e settanta e pesano dai 250 ai 350 chilogrammi».

