Il sole quasi estivo della giornata ha accompagnato la manifestazione Ciliegeti Aperti 2023 nella vallata di Villascema, giunta quest'anno alla quarta edizione.

Sono circa 3.500 le persone che hanno di trascorrere questa domenica fra i ciliegeti storici di Villacidro, passeggiando in montagna fra gli stand immancabili della produzione locale di ciliegie, quelli artigianali ed enogastronomici. Un'occasione per stare insieme, far giocare i bambini in un contesto boschivo e assaporare il dolce frutto simbolo della vallata.

«Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a creare con l'aiuto di tutti, associazioni sportive e culturali, agricoltori, allevatori, amici, la pubblica amministrazione e la Consulta Giovanile», racconta commosso Franco Curridori, presidente dell'associazione di promozione sociale che dà il nome alla manifestazione, di cui fanno parte una trentina di produttori di ciliege. «È stato bello vedere la vallata animata da villacidresi e da turisti. Quest'anno con il supporto costante della protezione civile, del soccorso ambulanza e della polizia municipale che ci ha aiutati coi mezzi nel trasporto di persone disabili e in difficoltà, tutti quanti hanno potuto vivere una giornata di festa in piena sicurezza».

«Non vedevo tanta gente a Villascema da quando ero bambino» racconta qualche visitatore villacidrese. Ciliegeti Aperti è organizzata nello stesso periodo in cui in passato si svolgeva la festa religiosa e la processione di San Giuseppe, di cui a Villascema sorge l'omonima chiesetta campestre. «Uno dei nostri obiettivi è quello di poter riaprire lo spazio della chiesa, che sorge in un terreno privato. Sarebbe bello riportare alla luce questa nostra antica tradizione», indicano dall'organizzazione.

La manifestazione fa parte del calendario ViviVerde, il ricco cartellone delle iniziative organizzate o patrocinate dal Comune.

I visitatori hanno potuto godere del paesaggio grazie al servizio dotto train, il trenino turistico che ha viaggiato su e giù dalla grande diga del Leni fino all'ingresso della vallata di Villascema. Fra le iniziative, anche la possibilità di conoscere il territorio in escursione: «Con gli organizzatori abbiamo ideato un trekking agile di circa sei chilometri, che permettesse di ammirare non solo gli orti e i ciliegeti ma anche di conoscere la storia: abbiamo percorso parte degli antichi sentieri dei carbonai», indica la guida ambientale escursionistica Carlo Aru.

Tanti i volontari e gli amici della Asp Ciliegeti Aperti in maglia verde, a occuparsi del ristoro e di servire il menù turistico tradizionale ideato per l'occasione, disponibile anche all'interno dei ciliegeti. L'inconfondibile suono delle launeddas e delle fisarmoniche in sottofondo, qualcuno che improvvisa su ballu tundu; l'esposizione di Fiat 500 organizzata dalla associazione Quattroventi.Sar in collaborazione con Fiat Club Italia Medio-Campidano; le dimostrazioni sulla lavorazione del formaggio e tosatura nel Villaggio dei pastori organizzata dagli allevatori hanno rallegrato e dato colore alla giornata.

