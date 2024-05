Oggi Casa Dessì ospita (dalle 16) il convegno "Povertà educativa in Italia. Sentieri educativi per prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e la dispersione sociale”, promosso dalla Fondazione Dessì nell'ambito degli appuntamenti “Il Premio intorno” e dello spazio di formazione itinerante “Il cambiamento nasce da dentro” rivolto a insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, genitori, studenti universitari.

Durante il convegno, in cui si discuterà della diffusione della povertà educativa in Italia e dell'importanza della inclusione sociale come centro e faro del lavoro educativo interverranno esperti nel settore, fra cui Luca Salmieri, docente di Sociologia della cultura alla Sapienza Università di Roma; Giuseppe Scarpa, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Simaxis Villaurbana; Maria Giovanna Dessi, progettista sociale e co-fondatrice dell'associazione Elda Mazzocchi Scarzella; Cesare Moreno, presidente dell'associazione Maestri di Strada Onlus.

L'incontro sarà moderato da Enrica Ena, coordinatrice dello spazio di formazione itinerante “Il cambiamento nasce da dentro”.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, previa iscrizione online tramite apposito form: https://forms.gle/fA8qFb7JqSHTLgqa6

© Riproduzione riservata